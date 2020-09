Hofvijver september 2020: ‘Wat bezielt Boris Johnson?’

maandag 28 september 2020 , 12:36

Bron: Wikimedia/Foreign and Commonwealth Office

DEN HAAG (PDC) - Wat bezielt Boris Johson? Deze vraag staat centraal in een analyse van Aalt Willem Heringa in de september-editie van de Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut. De voorgestelde Internal Market Bill zet zowel de relatie met Ierland als de Britse geloofwaardigheid op het spel. Hoe moeten we dit nieuwe hoofdstuk in de brexit-saga typeren?

Verder is er aandacht voor de formatie in België. Staat dit land op de rand van een politieke crisis, of is daar feitelijk al lang sprake van? Voor lezers die inmiddels de draad kwijt zijn, heeft Merijn Charmon een verhelderende analyse over de Belgische regeringsformatie geschreven.

Hoe zit het met de Poolse loyaliteit aan de Europese Unie? In de categorie unie & lidstaten schrijft Beata Bruggeman-Sękowska een analsye over politiek in Polen.

Kortom: een volle editie van de Hofvijver met ruime aandacht voor Europa.

Terug naar boven