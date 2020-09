Eurocommissaris Gentiloni: Douaneunie EU na vijftig jaar toe aan modernisering

maandag 28 september 2020 , 11:45

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Met het opvoeren van de fraudebestrijding, verminderen van bureaucratische rompslomp en door beter in te spelen op internethandel wil de Europese Commissie de douaneunie van de EU versterken. Die unie is ruim vijftig jaar oud en is volgens EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) toe aan modernisering.

Met de voorgestelde maatregelen moeten de douanediensten binnen vier jaar slimmer, innovatiever en efficiënter worden. Gentiloni: "Nieuwe uitdagingen vragen om beter gebruik van data, betere apparatuur en meer internationale samenwerking."

In de douaneunie, die in 1968 werd opgericht, passen alle EU-lidstaten dezelfde invoerheffingen toe op goederen uit de rest van de wereld. Het merendeel van de opbrengst van de heffingen gaat naar de EU-schatkist en bedraagt circa 14 procent van de eigen inkomsten van de EU. Binnen de unie zijn er geen heffingen.

Gentiloni wees er bij zijn presentatie van het actieplan op dat de EU de fraude en de smokkel van verboden of onveilige goederen ziet toenemen. De verloren eigen inkomsten aan de buitengrenzen moeten extra aandacht krijgen omdat deze eigen middelen gebruikt zullen worden om de schulden die de EU aangaat voor het coronaherstelfonds terug te betalen, zei hij. Door niet-geïnde heffingen en door nepartikelen loopt Brussel jaarlijks honderden miljoenen mis.

Het dagelijks EU-bestuur stelt voor één digitaal ‘loket’ op te zetten waar bedrijven hun grensformaliteiten kunnen afhandelen. De commissie wil alle gegevens over de Europese douaneactiviteiten centraal verzamelen en analyseren.

In 2019 im- en exporteerden de 27 EU-landen samen goederen vanuit en naar de rest van de wereld ter waarde van 330 miljard euro per maand. Het aandeel van de EU in de wereldhandel bedroeg vorig jaar 15,3 procent. Dagelijks gaat het om gemiddeld 850.000 douaneaangiften.

Terug naar boven