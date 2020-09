Ambassadeur: veel vluchtelingen naar EU bij aanhoudend conflict Kaukasus

zondag 27 september 2020 , 16:15

DEN HAAG (ANP) - Als het geweld in de betwiste regio Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus aanhoudt, krijgen de EU en Nederland te maken met mogelijk zelfs honderdduizend vluchtelingen uit die regio. Daarvoor waarschuwt de Armeense ambassadeur in Nederland Tigran Balayan zondag. "Zeer waarschijnlijk zal verdere escalatie leiden tot een humanitaire catastrofe."

De ambassadeur stelt dat de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev de aandacht van de internationale gemeenschap en de eigen bevolking wil afleiden van interne en externe problemen met de lancering van "grootschalige vijandelijkheden". "Vanmorgen hebben de Azerbeidzjaanse strijdkrachten grootschalige aanvallen in verschillende richtingen tegen Nagorno-Karabach uitgevoerd, met gebruik van artillerie en luchtmacht, en met beschietingen van vreedzame nederzettingen. Mijn geboortedorp, tientallen kilometers verwijderd van de contactlijn in het noordelijke deel van Nagorno-Karabach, wordt gebombardeerd door artillerie", aldus Balayan.

Volgens de ambassadeur is de escalatie duidelijk geïnspireerd en gevoed door buurland Turkije, met als doel zijn omgeving verder te destabiliseren en de eigen militaire aanwezigheid uit te breiden. De tijd van evenwichtige verklaringen, waarin alle of beide partijen worden opgeroepen af te zien van geweld, is voorbij, stelt de ambassadeur. "Er is behoefte aan krachtige verklaringen, waarin de opzettelijke lancering van vijandelijkheden door Azerbeidzjan wordt veroordeeld." Ook wil hij dat Turkije wordt gewaarschuwd zich niet verder met het conflict te bemoeien. "Elke ‘evenwichtige’ reactie leidt tot verdere escalatie."

