Veel landen en de EU roepen Armenië en Azerbeidzjan geweld te stoppen

BRUSSEL/PARIJS/ANKARA (ANP) - Armenië en Azerbeidzjan krijgen uit allerlei hoofdsteden de oproep de wapens neer te leggen en de vijandelijkheden te staken. De kemphanen op de Kaukasus beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio Nagorno-Karabach.

EU-president Charles Michel is erg bezorgd. "De militaire actie moet dringend stoppen om verdere escalatie te voorkomen", twittert de raadsvoorzitter. Hij roept beide partijen op onmiddellijk en zonder voorwaarden terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De Franse regering deed een soortgelijke oproep, kort nadat Armenië en Nagorno-Karabach alle mannelijke inwoners hadden gemobiliseerd. Frankrijk is samen met de VS en Rusland medevoorzitter van de Minsk-groep, die bemiddelt tussen het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan. Rusland, traditioneel op de hand van Jerevan, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en het begin van besprekingen om de situatie te stabiliseren.

De drie covoorzitters van de Minsk-groep onder de paraplu van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) laten in een verklaring weten bezorgd te zijn over de "grootschalige militaire acties" langs de zogenoemde contactlijn. "We veroordelen het gebruik van geweld krachtig en betreuren het zinloze verlies aan levens, onder wie burgers." Het trio roept de strijdende partijen op te onderhandelen over een duurzame oplossing van het conflict.

Paus Franciscus zei in Rome te bidden voor vrede in de Kaukasus. Hij vroeg beide partijen hun goede wil te tonen en in te zetten op dialoog en onderhandeling. Marija Pejčinović Burić, secretaris-generaal van de Raad van Europa, wees erop dat beide landen zich bij hun toetreding hebben gecommitteerd aan een vreedzame oplossing van het conflict.

Ankara waarschuwde Armenië direct te stoppen met "provocerende" vijandelijkheden die "de regio in vlam zullen zetten". De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei Azerbeidzjan met "alle middelen" bij te staan. "Zoals altijd" , vulde president Erdogan aan op Twitter. Hij beschuldigde buurland Armenië ervan "de grootste bedreiging voor vrede en stabiliteit" in de regio te zijn.

Het Azerbeidzjaanse leger zei zondag dat algehele mobilisatie niet nodig is omdat de strijdkrachten al volop bemand zouden zijn.

