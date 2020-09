Zwitserland stemt over inperken immigratie uit EU-landen

zondag 27 september 2020 , 8:18

Bron: © European Union, 2016

GENÈVE (ANP/DPA) - Zwitserland houdt zondag een referendum over een voorstel om het vrije verkeer van werknemers tussen Zwitserland en EU-landen te beëindigen.

De rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP) wil uit het akkoord met de Europese Unie over vrij verkeer van personen stappen. Ze wil dat de controle over immigratie terug in de handen van het land komt.

De partij zegt dat de huidige liberale regeling gemiddeld 75.000 EU-burgers per jaar heeft aangetrokken, wat leidt tot overbevolking, stijgende huisvestingskosten en een overbelast welzijnssysteem.

Volgens opiniepeilingen zullen kiezers het voorstel echter afwijzen. Volgens een recent onderzoek vindt bijna twee derde van de kiezers dat het schrappen van de overeenkomst tussen Zwitserland en de EU over vrij verkeer het tekort aan geschoolde werknemers zal verergeren en de rijkdom van Zwitserland in gevaar zal brengen.

Een afwijzing van het plan zou een nieuwe impuls kunnen geven aan besprekingen tussen de EU en Zwitserland over een kaderovereenkomst om deze en andere moeilijke bilaterale kwesties te regelen. Zwitserland is geen lid van de EU en conservatieven vrezen dat een deal het land geleidelijk aan EU-wetgeving zal onderwerpen.

Ook verschillende andere kwesties komen in het referendum van zondag aan bod, waaronder de invoering van twee weken vaderschapsverlof, de aanschaf van straaljagers en versoepeling van beperkingen op het neerschieten van wolven.

Ongeveer 5,3 miljoen mensen kunnen hun stem uitbrengen.

Terug naar boven