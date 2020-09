Brussel in beroep tegen overwinning Apple en Ierland bij EU-hof

vrijdag 25 september 2020 , 13:29

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat proberen om Ierland en Apple toch te bestraffen voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de techgigant. EU-commissaris Margrethe Vestager houdt vol dat het om verboden staatssteun gaat en stapt, na de nederlaag bij een lagere Europese rechter, nu naar het Europese Hof van Justitie.

De eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in de slepende belastingzaak was een zware klap voor de commissie. Vestager had Ierland opgedragen ruim 14 miljard euro aan 'achterstallige' belasting te innen van Apple. Ierland zou Apple met gunstige fiscale afspraken, zogenoemde rulings, hebben voorgetrokken boven andere bedrijven.

Het Gerecht stelde de commissie in juli in het ongelijk. Volgens de op een na hoogste rechtbank in de Europese Unie had Brussel de claim onvoldoende onderbouwd.

Maar de rechters hebben daarbij naar de "respectvolle" opvatting van Vestager "een aantal juridische fouten gemaakt". Lidstaten mogen dan zelf over hun belastingheffing gaan, het Gerecht heeft ook steeds erkend dat ze wel de Europese regels moeten blijven eerbiedigen - staatssteunregels inbegrepen, memoreert ze. Bovendien is de kwestie belangrijk voor de toepassing van de Europese staatssteunregels in komende gevallen, meent de EU-commissaris. Reden genoeg voor hoger beroep.

Ook de belastingbetaler is ermee gediend dat de commissie het er niet bij laat zitten, stelt Vestager. Als bedrijven niet hun eerlijke deel aan de belastingdienst afdragen, zit er minder in de schatkist voor "de hoognodige investeringen" om de economie uit het slop van de coronacrisis te trekken.

Brussel heeft nog meerdere zaken over belastingontduiking lopen. De commissie zal naar verwachting vergelijkbare misstanden bij andere grote bedrijven ook willen aanvechten.

De commissie hoopt het Europese hof ervan te overtuigen dat het Gerecht de lat voor de onderbouwing van de claim tegen Apple "onredelijk hoog" heeft gelegd, meldt de Financial Times op gezag van ingewijden. Daarmee zou het voor het dagelijkse EU-bestuur praktisch onmogelijk worden om in de toekomst zaken aan te kaarten.

Dat de Europese Commissie in korte tijd al twee keer op de vingers is getikt, toont volgens kenners wel aan dat Brussel zijn huiswerk beter moet doen, schrijft de Britse zakenkrant. Eerder ging het om het verbod dat Brussel wilde voor de overname van telecomreus O2 door Three, maar waar uiteindelijk bakzeil werd gehaald.

