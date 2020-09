Blok spreekt met Wit-Russische oppositieleidster in Litouwen

donderdag 24 september 2020 , 18:35

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft donderdag in Litouwen gesproken met de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja. Hij heeft opnieuw zijn steun voor de strijd van de oppositieleidster uitgesproken.

Tichanovskaja is naar Litouwen gevlucht. De ontmoeting was in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Vilnius, aldus een woordvoerder van Blok. Nederland steunt de eis van de Wit-Russische oppositie om vrije en eerlijke verkiezingen.

Blok is voorstander van sancties tegen Wit-Russische functionarissen, herhaalde hij. Maar in de EU ligt Cyprus hierbij dwars. De hoop is dat de EU-lidstaten er volgende week tijdens een EU-top van staats- en regeringsleiders wel uitkomen.

De EU erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen van begin augustus niet. Aleksandr Loekasjenko won die door fraude. Sindsdien gaan Wit-Russen de straat op tegen Loekasjenko. Hij is woensdag in het geheim beëdigd voor een zesde termijn als staatshoofd.

