Britse banken heffen rekening Europese klanten op vanwege brexit

donderdag 24 september 2020 , 17:41

LONDEN (ANP) - De bankrekeningen van Britten die in de EU wonen, dus ook Nederland, worden aan het eind van dit jaar opgeheven. Er is namelijk nog geen handelsovereenkomst gesloten over de diensten van de banken na de brexitovergangsperiode op 31 december. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Het gaat om 13.000 klanten met particulieren en zakelijke rekeningen bij de banken Lloyds, Barclays en Coutts. Zij informeerden hun klanten, onder meer in Nederland, Duitsland en Ierland, de afgelopen tijd via een brief. The Guardian denkt dat meerdere banken zullen volgen. Een woordvoerder van Lloyds liet aan de krant weten: "We hebben een klein aantal klanten in de getroffen EU-landen geschreven om hen te laten weten dat we, vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, helaas niet langer in staat zullen zijn om hen diensten te verlenen van in het VK gevestigde banken."

Op dit moment houdt het Verenigd Koninkrijk zich nog aan dezelfde Europese economische afspraken. Als op 31 december de Britten zonder deal de EU verlaten, kunnen de banken niet langer hun diensten in Europa aanbieden. Andersom heeft het Verenigd Koninkrijk wel al een regeling getroffen voor de diensten van EU-banken in het land.

Vorige week schreef De Nederlandsche Bank (DNB) dat Britse banken niet langer betaal- of spaarrekeningen kunnen verstrekken aan particuliere klanten in Nederland.

