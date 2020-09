Fabrikanten slimme horloges voldoen niet aan Europese privacynorm

donderdag 24 september 2020 , 1:42

MEDIAWATCH - Fabrikanten van 'slimme' horloges en polsbandjes voldoen niet aan de privacyregels van Europese toezichthouders. De populaire apparaatjes houden data bij over slaappatronen, stress, hartslag, vetpercentage of zuurstofgehalte in het bloed. Maar consumenten die willen weten wat fabrikanten met die gegevens doen, worden gedwongen tot het lezen van lange en complexe juridische teksten, waar verplichte informatie vaak in ontbreekt. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek naar het privacybeleid van acht fabrikanten.

De bescherming van deze gevoelige data wordt urgenter, omdat de apparaatjes steeds meer registreren, aldus het FD. Het zijn niet meer de simpele 'stappentellers' uit de begintijd. Fabrikanten en appmakers willen ze ook gebruiken om coronabesmettingen te voorspellen, of om te helpen bij het afstand houden.

Fabrikanten zijn het niet eens met de conclusies van het FD. Ze stellen te voldoen aan de privacywet. Toch heeft de Finse fabrikant Polar, na vragen van de krant, zijn informatie voor gebruikers aangepast. Polar (omzet €160 mln) publiceert nu als enige alle namen van dienstverleners die toegang hebben tot data van zijn gebruikers. Daaronder is bijvoorbeeld een Europees datacentrum van Amazon. Polar benadrukt dat het geen data verkoopt.

