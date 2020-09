Veel Britse bedrijven nog niet klaar voor brexitovergang

woensdag 23 september 2020 , 16:48

LONDEN (ANP/RTR) - Veel Britse bedrijven hebben nog niet de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de periode na 31 december. Dan verloopt de brexit-overgangsperiode waarbinnen de Britten nog onder de voorwaarden van de Europese Unie mochten handelen. Dat meldt de Britse minister van Kabinetszaken Michael Gove, die onder meer de onderhandelingen over de brexit overziet.

Het is nog altijd de vraag of onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk tot een nieuw handelsakkoord kunnen komen voor die tijd. Dan volgt mogelijk een harde scheiding. Gove vertelde het parlement dat sommige bedrijven geloven dat de overgangsperiode zal worden verlengd. Maar dat zal niet het geval zijn, zo meldde hij.

Als bedrijven de deadline van de overgangsperiode niet serieus nemen, ziet Gove grote problemen opdoemen. De gevolgen van gebrekkige voorbereidingen door bedrijven zullen volgens hem niet alleen zorgen voor gemiste economische kansen, maar zullen in potentie leiden tot "veel bredere verstoringen".

Volgens Gove zijn de Britten erop gespitst om een no-dealbrexit te voorkomen. Hij waarschuwde eerder al voor flinke verkeersopstoppingen bij de grens die zullen ontstaan als de machtsblokken niet tot een vergelijk komen. In het zwartste scenario is mogelijk 70 procent van de vracht die naar de Europese Unie wordt vervoerd niet gereed voor grenscontroles.

Om de export te stimuleren heeft het Britse ministerie van Internationale Handel al tientallen barrières weggenomen. Het gaat volgens het departement om onnodige wetten, regels en administratieve lasten. Daarmee moet het voor Britse bedrijven makkelijker worden om handel te drijven.

Door de brexit hebben de Britten naar eigen zeggen na vijftig jaar de controle over het handelsbeleid weer in eigen hand. De maatregelen tonen aan dat het land in staat is om toegang tot markten te krijgen of te verbeteren, waarmee bedrijven worden geholpen bij het nastreven van hun wereldwijde ambities, zo klinkt het.

