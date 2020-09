EU-parlementariërs: nieuw asielbeleid was hoog tijd

woensdag 23 september 2020 , 14:20

Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie doet met een voorstel voor herzien Europees migratie- en asielbeleid een nieuwe poging om de 27 lidstaten op een lijn te krijgen over de aanpak van illegale migratiestromen. Dat werd ook hoog tijd, vinden vriend en vijand. Maar dan moet er wel echt werk gemaakt worden van de terugkeer van kansloze nieuwkomers, vinden VVD en CDA. D66 wil dan weer meer ruimte voor legale migratie, terwijl GroenLinks migranten eerlijker wil verdelen.

De Europese Commissie hamert op het belang van solidariteit, maar de lidstaten worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere landen. Wel wil het dagelijks EU-bestuur een bindend "solidariteitsmechanisme" als landen als Griekenland en Italië worden overstroomd door asielzoekers. Daardoor blijft de EU ad hoc reageren, vreest GroenLinks. Europarlementariër Tineke Strik houdt vast aan het oude idee om asielzoekers over de lidstaten te verdelen.

Het CDA heeft wél vertrouwen in het solidariteitsmechanisme. Dat, en onder meer de nadruk op de terugkeer van kansloze asielzoekers, stemt CDA'er Jeroen Lenaers "voorzichtig positief". VVD-Europarlementariër Malik Azmani constateert dat "de commissie eindelijk inziet dat we buiten de Europese grenzen moeten kijken, door afspraken te maken over onder andere opvang in de regio en terugkeer", zoals hij al jaren bepleit.

D66 bespeurt nog wel "veel te dichten gaten in het migratiepact", zoals de mogelijkheid om legaal naar Europa te komen. "Als die gaten openblijven en de opvangcentra weer vollopen, dan hebben we Moria’s over heel Europa", waarschuwt EU-parlementariër Sophie in 't Veld.

Terug naar boven