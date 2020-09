EU-hof: geen toestemming nodig voor spoedzorg in buitenland

woensdag 23 september 2020 , 12:42

LUXEMBURG (ANP) - EU-landen mogen verzekerden niet verplichten toestemming te vragen voor een medische ingreep in het buitenland als er haast bij is. Als de tijd ontbrak om goedkeuring af te wachten moet een verzekerde de zorg gewoon vergoed krijgen, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De Hongaarse rechter had het hof om een oordeel gevraagd over de zaak van een Hongaar met de oogaandoening glaucoom die zich in Duitsland liet onderzoeken. Zijn toestand bleek zo ernstig dat de Duitse arts de dag erna onmiddellijk een ingreep uitvoerde. Het oog werd gered, maar de patiënt kreeg de doktersrekening van zijn Hongaarse zorgverzekeraar terug. De ingreep was 'gepland', vonden de Hongaarse autoriteiten, en daarvoor moeten verzekerden vooraf toestemming vragen.

Maar dat is niet in alle gevallen zo, bepaalde het hof woensdag. Als de patiënt er slecht aan toe is en de dokter snel moet handelen, heeft een verzekerde ook zonder vooraf verleende toestemming recht op vergoeding.

