UNHCR: hervorming van migratie- en asielbeleid EU hard nodig

dinsdag 22 september 2020 , 22:04

Bron: © Camilla van Kooten

BRUSSEL (ANP) - De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, vragen de Europese Unie om een gezamenlijke en goed doordachte benadering van het nieuwe zogeheten Migratiepact. De organisaties stellen dinsdag dat het huidige asiel- en migratiebeleid in de EU "onwerkbaar" is, "onhoudbaar en het brengt vaak rampzalige gevolgen mee voor mensen op de vlucht".

"De recente gebeurtenissen in het Middellandse Zee-gebied, waaronder de langdurige ontschepingen van geredde vluchtelingen en migranten, de toename in meldingen van push-backs en de verwoestende brand in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, laten zien dat een hervorming van het emigratie- en asielbeleid van de EU hard nodig is", zo stellen de organisaties. "Met meer steun van EU-landen en de mogelijkheid tot het aanvragen van asiel in Europa kunnen hervestigingen, veilige migratieroutes en gezinsherenigingen ervoor zorgen dat minder mensen een levensgevaarlijke tocht maken. Ook kunnen de landen waar vluchtelingen en migranten aankomen de opvang dan beter organiseren, aldus de UNHCR en de IOM.

De Europese Commissie presenteert het Migratiepact woensdag aan de EU-lidstaten. "De EU heeft de kans om als een verenigd Europa naar voren te treden waarbij mensenrechten hoog in het vaandel staan en waar vluchtelingen en migranten kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Een Europa dat niemand in de steek laat. UNHCR en IOM staan klaar om de EU en haar lidstaten te ondersteunen op basis van hun eigen mandaat en expertise."

