Driehonderd mensen uit kamp Moria naar Italië

dinsdag 22 september 2020 , 18:23

ROME (ANP) - Italië is bereid 300 voormalige bewoners van het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos over te nemen. De katholieke organisatie Sant'Egidio tekende dinsdag in Rome een akkoord over de opvang. Het gaat vooral om families, kwetsbare mensen en alleenstaande minderjarigen.

De brand in het kamp ruim twee weken geleden maakte meer dan 12.000 mensen dakloos, vooral Afghanen. Een deel is inmiddels ondergebracht in tenten in een nieuw kamp op Lesbos.

Verscheidene Europese landen hebben intussen aangegeven vluchtelingen uit het kamp te laten overkomen. Duitsland wil er meer dan 1500 opnemen, en nog eens 1200 van andere Griekse eilanden. Nederland wil er 100 overnemen, maar die gaan wel in mindering op de 500 vluchtelingen die jaarlijks via de VN worden hervestigd.

Dat de Italiaanse regering akkoord gaat met de overname van de vluchtelingen is opmerkelijk. Het land, dat vanwege zijn ligging relatief veel migranten ontvangt, eist al jaren dat asielzoekers eerlijk over Europa worden verdeeld. Vooral Oost-Europese landen zien dat echter niet zitten. De Europese Commissie komt woensdag met een nieuw voorstel voor een meer solidaire verdeling.

Terug naar boven