Uitstel EU-Top door besmette beveiliger EU-voorzitter Michel

dinsdag 22 september 2020 , 17:33

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel heeft de EU-top van donderdag en vrijdag in Brussel uitgesteld. De voorzitter van de Europese Raad is in quarantaine gegaan omdat een van zijn beveiligers positief heeft getest op het coronavirus. Michel was vorige week nog in nauw contact met de man maar heeft gisteren zelf negatief getest, tweet zijn woordvoerder. Met de quarantaine volgt hij de Belgische regels.

De top met de 27 regeringsleiders en staatshoofden van de EU wordt nu op 1 en 2 oktober gehouden.

Michel had de beoogde top op 24 en 25 september ingelast omdat door de coronacrisis een hoop zaken zijn blijven liggen. Hoog op de agenda staan de relaties met Turkije en China. Ook over de werking van de interne markt en het voorstel om de naleving van rechtsstaatprincipes te koppelen aan het uitkeren van EU-fondsen willen de leiders elkaar spreken.

Het zou de tweede keer sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn dat de 27 fysiek zouden vergaderen, wat nodig wordt geacht om over gevoelige zaken spijkers met koppen te kunnen slaan. In juli zagen de regeringsleiders elkaar voor het eerst sinds maanden weer. Toen onderhandelden ze over de meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds. Na vijf dagen en vier nachten kwamen ze tot een akkoord.

De eerstvolgende reguliere EU-top vindt plaats op 15 en 16 oktober.

