Actie illegale goederen: 179 arrestaties, waarvan 8 in Nederland

dinsdag 22 september 2020 , 15:25

DRIEBERGEN (ANP) - Bij een internationale actie tegen de verkoop van illegale goederen op het zogeheten dark web zijn 179 arrestaties verricht, waarvan acht in Nederland. De operatie volgde op het offline halen van Wall Street Market in mei 2019. Destijds de op een na grootste illegale online marktplaats van het dark web, een afgeschermd deel van internet.

De arrestanten zijn verkopers die zich bezighielden met de handel in tienduizenden illegale goederen in Europa en de Verenigde Staten. Meer dan 6,5 miljoen dollar aan contant geld en virtuele valuta zijn in beslag genomen, net als aanzienlijke hoeveelheden drugs, waaronder amfetamine, cannabis, heroïne, cocaïne, MDMA en medicijnen die verslavende stoffen bevatten.

Behalve de acht arrestaties in Nederland, werden er ook aanhoudingen gedaan in de Verenigde Staten (121), Duitsland (42), het Verenigd Koninkrijk (4), Oostenrijk (3) en Zweden (1). Daarnaast lopen er nog onderzoeken om de identiteit van de personen achter de dark web-accounts te achterhalen.

De gezamenlijke operatie is genaamd DisrupTor en is een samenwerkingsverband van Duitse, Nederlandse en Amerikaanse rechercheurs, gecoördineerd door Europol en Eurojust.

