Brussel breidt lijst kankerverwekkende stoffen uit

dinsdag 22 september 2020 , 14:05

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil drie stoffen toevoegen aan de Europese lijst van kankerverwekkende stoffen waartegen werkgevers hun personeel moeten beschermen. Het gaat om benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril. De commissie verwacht dat 1,1 miljoen mensen die in verschillende sectoren in de EU werken door beperking van de blootstelling aan deze chemische stoffen minder risico op kanker lopen.

Volgens het dagelijks EU-bestuur wordt ruim de helft van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU veroorzaakt door kanker. De commissie wil met strenge regels voor kankerverwekkende stoffen de komende vijftig jaar meer dan 100.000 sterfgevallen als gevolg van kanker voorkomen. Het is de vierde keer sinds 2015 dat de lijst wordt herzien.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) vindt de maatregel lang niet genoeg. "Miljoenen werknemers in de EU, vooral in de bouw en de chemische, cosmetische en kinderkledingindustrie, staan dagelijks bloot aan stoffen waarvan is bewezen dat ze kanker veroorzaken. In dit tempo halen we die 100.000 levens die we gingen redden niet."

De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten het commissievoorstel nog goedkeuren. Het parlement heeft nadrukkelijk gevraagd ook gevaarlijke medicijnen en stoffen die de voortplanting beïnvloeden onder de loep te nemen. Jongerius wil daarnaast dat de commissie scherpere regels instelt om verpleegkundigen, chauffeurs, winkelmedewerkers, schoonmakers en andere frontlijnwerkers beter tegen het coronavirus te beschermen.

