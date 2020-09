Nederland wil buffervoorraad EU voor nieuwe epidemie herbergen

dinsdag 22 september 2020 , 15:40

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Nederland wil een deel van de voorraden beheren die de Europese Commissie aanlegt om een nieuwe epidemie aan te kunnen. Of Nederland bijvoorbeeld mondmaskers, beademingsapparatuur of coronatests gaat opslaan is nog onduidelijk.

De Europese Unie besloot afgelopen voorjaar 'strategische voorraden' aan te leggen om te voorkomen dat Europese landen opnieuw koortsachtig de wereldmarkt zouden moeten afstropen om aan bijvoorbeeld mondkapjes te komen. De depots zijn een aanvulling op nationale voorraden en kunnen worden aangesproken als "de nationale gezondheidszorg simpelweg overweldigd wordt" door een epidemie, zegt EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer). De commissie neemt alle kosten voor haar rekening en beslist zodra de nood aan de man is over de verspreiding.

Duitsland, Roemenië, Denemarken, Griekenland, Hongarije en Zweden hebben zich al opgeworpen als gastland voor een deel van de voorraad. Zij regelen ook de inkoop. Nederland wil daarbij aansluiten.

"Met de winter op komst en het coronavirus weer in de lift in Europa is het cruciaal om voorraden van essentiële medische benodigdheden op te bouwen", stelt Lenarčič. Hij bestrijdt dat het arsenaal van vooralsnog hooguit een miljoen mondkapjes, terwijl alleen Nederland er afgelopen voorjaar in een week al miljoenen gebruikte, slechts symbolische waarde heeft. De voorraden worden pas aangesproken als landen door hun eigen spullen heen zijn. Bovendien zijn ze bedoeld voor hulpverleners in de frontlinie en niet voor breder gebruik.

Terug naar boven