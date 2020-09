Brussel wil vliegroutes inkorten om uitstoot tegen te gaan

dinsdag 22 september 2020 , 11:50

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie wil verder werken aan plannen om vliegroutes te verkorten om zo de uitstoot terug te dringen en de luchtvaartindustrie te helpen. Nu is het luchtruim boven Europa vaak nog gefragmenteerd en moeten vliegtuigen zigzaggen tussen verschillende blokken luchtruimte, wat zorgt voor meer brandstofverbruik en vertragingen, aldus EU-transportcommissaris Adina Vălean.

Met de plannen wordt verder gebouwd op het Single European Sky-project dat nog niet volledig is ingevoerd. Vanwege verschillende luchtverkeersleidingsgebieden is het luchtruim boven Europa soms een lappendeken en moeten vliegtuigen omwegen nemen in hun routes. Als die verdeeldheid zou worden aangepakt kan dat volgens Vălean leiden tot een vermindering van de uitstoot met wel 10 procent.

Brussel roept lidstaten en het Europees Parlement nu op snel in te stemmen met de voorstellen om de fragmentatie van het luchtruim boven Europa tegen te gaan. De Europese Commissie heeft eerder ingeschat dat deze verdeeldheid bij een vlucht leidde tot een extra vliegafstand van gemiddeld 42 kilometer en dat de extra kosten voor de luchtvaart op bijna 5 miljard euro per jaar liggen.

