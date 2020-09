EU nog altijd oneens over sancties Wit-Rusland

maandag 21 september 2020 , 17:43

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie zijn er ook maandag niet in geslaagd het eens te worden over sancties voor Wit-Rusland. De regeringsleiders en staatshoofden moeten zich er later deze week over buigen, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. "Geen mooie dag voor de EU", constateert een "teleurgestelde" minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Borrell waarschuwde vorige week nog dat de EU er vóór de EU-leiders donderdag bijeenkomen uit moest komen om haar geloofwaardigheid niet te verliezen. Hij ontving eerder op de ochtend oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja, die nog eens onderstreepte dat strafmaatregelen nodig zijn om het hardhandige optreden van president Aleksandr Loekasjenko tegen de protestbeweging een halt toe te roepen.

Cyprus blokkeert sancties tegen Wit-Rusland zolang de EU niet soortgelijke maatregelen tegen Turkije neemt, zeiden ingewijden eerder. Er is inderdaad "nog één land" dat de sancties voor het Wit-Russische regime tegenhoudt, zegt Blok. Turkije boort volgens Cyprus en Griekenland illegaal naar gas en olie in hun wateren.

Er is geen onenigheid over welke Wit-Russische functionarissen moeten worden bestraft, zegt de bewindsman. Dus ook of Loekasjenko zelf op de lijst zou komen. Maar daarover wil Blok niets zeggen, om de doelwitten niet de kans te geven bijvoorbeeld hun geld op Europese bankrekeningen weg te sluizen voor de tegoeden worden bevroren.

Dat er maar één dwarsligger is "maakt de teleurstelling voor mij niet minder", zegt Blok. "Het had eigenlijk vandaag gemoeten." Hij wees erop dat hij er al langer voor pleit om lidstaten niet langer een veto te geven over het opleggen van sancties.

