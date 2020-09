EU straft voor het eerst schenders wapenembargo Libië

maandag 21 september 2020 , 18:24

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt voor het eerst sancties op aan schenders van het wapenembargo voor Libië. Het gaat om een Turkse en om een Jordaanse vrachtrederij en een Kazachstaanse vliegmaatschappij. Daarnaast worden twee Libiërs bestraft voor het schenden van de mensenrechten.

De drie bedrijven hebben wapens en andere benodigdheden voor de gewapende strijd naar Libië vervoerd, stelden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag vast. Hun Europese banktegoeden worden bevroren. Ook mogen Europese bedrijven geen zaken meer met ze doen.

Het wapenembargo dat voor Libië van kracht is moet helpen een eind te maken aan de slepende burgeroorlog in het Noord-Afrikaanse land. Een EU-land als Frankrijk beticht Turkije er al langer van dat het niet alleen als beschermheer, maar ook als wapenleverancier van de regering in Tripoli optreedt en zo olie op het vuur gooit.

De EU bestraft nog eens twee Libiërs wegens het schenden van de mensenrechten tijdens de burgeroorlog. Militieleider Mahmoud al-Werfalli, een bondgenoot van krijgsheer Khalifa Haftar, en mensenhandelaar Moussa Diab mogen niet langer naar de EU reizen en hun tegoeden worden bevroren.

De EU heeft wegens hun aandeel in het geweld in Libië nu zeventien mensen een inreisverbod opgelegd. Negentien bedrijven en andere organisaties en 21 personen kunnen niet meer bij hun Europese tegoeden.

