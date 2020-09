Brussel beperkt staatssteunregels CO2-handelsysteem

maandag 21 september 2020 , 13:11

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie herziet per 1 januari een aantal staatssteunregels in het Europese emissiehandelsysteem ETS. Dat is volgens het dagelijks EU-bestuur nodig in verband met de Green Deal, de afspraak om in 2050 in de EU klimaatneutraal te zijn.

Met de handel in schaarse, dure rechten om CO2 te mogen uitstoten worden vervuilende bedrijven gestimuleerd te verduurzamen. De commissie beperkt nu onder meer het aantal sectoren dat nationaal gecompenseerd mag worden voor indirecte kosten van het systeem, zoals hogere elektriciteitsprijzen. Daarnaast verlaagt ze, maakte vicevoorzitter Margrethe Vestager in Brussel bekend, het toegestane vergoedingstarief van 85 naar 75 procent en is compensatie alleen toegestaan onder de voorwaarde dat de betrokken bedrijven zich inspannen om verder te vergroenen.

De compensatie is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven hun productie naar landen buiten de EU met minder milieu-ambities verplaatsen, het zogenoemde ‘koolstofweglekrisico’.

