Wit-Russische oppositieleidster: EU moet moed tonen

maandag 21 september 2020 , 11:39

Bron: flickr/Andrew

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet "moedig zijn" en in actie komen om de bevolking van Wit-Rusland te helpen, vindt oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Om het regime van president Aleksandr Loekasjenko zover te krijgen dat de onderdrukking van de protestbeweging stopt, zijn volgens haar sancties nodig. Ook tegen de president zelf.

Tichanovskaja sprak de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maandag in Brussel. Ze deed opnieuw een klemmend beroep op hen om Wit-Rusland te hulp te schieten

Het boegbeeld van de protestbeweging die zich keerde tegen de in haar ogen door Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning, wil niet opnieuw een gooi doen naar het presidentschap. Dat heeft ze haar landgenoten beloofd, zegt ze. Ze laat dat liever aan "een sterke leider, een sterke econoom" die Wit-Rusland uit het slop kan trekken.

De EU zint al weken op sancties tegen de Wit-Russen die verantwoordelijk zijn voor fraude bij de presidentsverkiezingen begin augustus en het hardhandige optreden tegen demonstranten. Een flink deel van de lidstaten - ook Duitsland oppert dat - wil zelfs Loekasjenko persoonlijk straffen. Maar Cyprus blokkeert sancties zolang niet ook Turkije wordt gestraft voor de illegale boringen rond Cyprus en Griekenland.

Cyprus is "klaar" om de sanctiemaatregelen tegen Wit-Russen uit te werken, zei minister Nikos Christodoulides bij aankomst in Brussel. Maar in dezelfde adem hield hij vol dat de EU niet "à la carte" kan kiezen of zij "schendingen van onze basiswaarden" beantwoordt. Zowel Minsk als Ankara maakt zich daaraan volgens de Cyprioten schuldig.

