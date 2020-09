Duizend Russische militairen bij oefening in Wit-Rusland

maandag 21 september 2020 , 11:32

MINSK (ANP/RTR) - Ongeveer duizend Russische militairen nemen de komende dagen deel aan een militaire oefening in Wit-Rusland. De oefeningen duren van dinsdag tot en met vrijdag en worden gehouden in een onrustige periode waarin de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko onder druk staat.

In Wit-Rusland wordt al weken geprotesteerd tegen de uitslag van de recente presidentsverkiezingen, de demonstranten en oppositie zeggen dat Loekasjenko gefraudeerd heeft. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de president.

Vorige week hield de NAVO een militaire oefening in Litouwen, een buurland van Wit-Rusland. Loekasjenko zag dat toen als ernstige militaire dreiging voor zijn land. Maandag spreekt oppositieleider Svetlana Tichanovskaja met ministers van alle EU-landen over de situatie in Wit-Rusland.

