Duitsland oppert EU-sancties tegen Loekasjenko

maandag 21 september 2020

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft zich uitgesproken voor de mogelijkheid van EU-sancties tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko persoonlijk.

"We moeten vaststellen dat er de afgelopen weken niets beter is geworden. Het geweld dat Loekasjenko tegen vreedzame demonstranten uitoefent, is volkomen onaanvaardbaar", zei de SPD-politicus maandag aan de zijlijn van discussies met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel. "Men moet zich daarom afvragen of met Loekasjenko niet ook de hoofdverantwoordelijke op de sanctielijst moet komen", zei Maas.

Tot dusver hoorde Loekasjenko niet tot de mensen die de EU wil bestraffen voor frauduleuze verkiezingen of voor het gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten. Als reden werd genoemd dat sancties tegen Loekasjenko persoonlijk de diplomatieke pogingen om het conflict op te lossen kunnen bemoeilijken.

Intussen is het nog onduidelijk wanneer de EU überhaupt over geplande strafmaatregelen zal kunnen beslissen. Aanleiding is een veto van het kleine EU-land Cyprus, dat de andere lidstaten wil overtuigen om nieuwe sancties tegen Turkije te steunen.

Cyprus en Griekenland roepen de EU al langer op om scherper te reageren op Turkse gasexploraties in het oostelijke Middellandse Zeegebied die zij als illegaal beschouwen.

Andere EU-landen zijn echter van mening dat dit lopende bemiddelingspogingen van landen als Duitsland zou kunnen bemoeilijken. Ze willen daarom wachten voordat ze akkoord gaan met nieuwe door Cyprus voorgestelde sancties tegen Turkije.

