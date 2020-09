Brussel wil 8 miljard euro in supercomputers steken

vrijdag 18 september 2020 , 17:02

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil 8 miljard euro steken in de verdere ontwikkeling van supercomputers. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager zijn krachtige, geavanceerde computers essentieel voor de digitale capaciteit van Europa. Het dagelijks EU-bestuur wil de investeringen opvoeren om een plaats in de wereldtop van die industrie te houden en verder uit te bouwen "in de technologische race naar de volgende generatie supercomputers" die nog sneller en slimmer zijn.

"Zoals we zien in de strijd tegen de coronapandemie helpen supercomputers bijvoorbeeld met het zoeken naar therapieën, het herkennen en voorspellen van de verspreiding van infecties en ondersteunen ze beslissingen over beperkende maatregelen", zei Vestager in Brussel. Ook spelen ze een rol bij de aanpak van klimaatverandering en kunnen ze worden ingezet om rampen te voorkomen. "Supercomputing biedt enorme kansen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, industriële concurrentie te stimuleren en de wetenschap vooruit te helpen."

Van de voorgestelde 8 miljard euro zou 3,5 miljard uit de meerjarenbegroting van de EU moeten komen. Over die begroting van 2021 tot en met 2027 wordt nog onderhandeld tussen de lidstaten, de commissie en het Europees Parlement. Hetzelfde bedrag zou moeten komen van de lidstaten. Voor het overige miljard rekent de commissie op steun van onafhankelijke organisaties.

