Reissector vraagt Von der Leyen om EU-testprotocol voor corona

LEUSDEN (ANP) - Twintig Europese reisbrancheorganisaties, luchthavens en vliegmaatschappen roepen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie met klem op een EU-testprotocol voor reizigers in het leven te roepen. Dat protocol zou quarantainemaatregelen moeten vervangen en zou moeten leiden tot meer Europees afgestemde reisadviezen.

In een open brief stelt de Europese reissector, met ruim 5000 aangesloten bedrijven, dat er "een aanhoudend gebrek aan Europese coördinatie op het gebied van reisadviezen is". De Europese organisaties wijzen Von der Leyen erop dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) landen adviseert geen extreme reisbeperkingen te hanteren als deze niet gebaseerd zijn op risico's en niet bewezen effectief zijn.

Onder de ondertekenaars van de brief is de Nederlandse reisbranchevereniging ANVR. Die stelt dat de reissector al ruim 7 maanden vrijwel volledig stilligt en dat ontslag dreigt voor een groot aantal van de 27 miljoen Europeanen die werken in de reissector, van wie ruim 20.000 in de Nederlandse reiswereld.

Eerder pleitte de ANVR bij het kabinet al voor het in Europees verband werken aan eenduidige reisadviezen. "Hoe kan het gebeuren dat Nederlanders worden geëvacueerd vanuit gebieden, bijvoorbeeld Kroatië, waar andere EU-burgers op hetzelfde moment heen worden gebracht?", aldus de ANVR.

