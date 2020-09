Wit-Russische oppositieleider spreekt VN-rechtenorganisatie toe

donderdag 17 september 2020 , 20:06

GENÈVE (ANP/RTR) - De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja spreekt vrijdag via een videoverbinding de VN-Mensenrechtenraad toe tijdens een debat over een resolutie die de Europese Unie heeft opgesteld.

Tichanovskaja vluchtte uit haar vaderland naar Litouwen tijdens hardhandig politieoptreden in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Die waren volgens de officiële resultaten gewonnen door de zittende leider Aleksandr Loekasjenko, maar vrijwel iedereen neemt aan dat er is gefraudeerd met de stembusgang.

De Europese Unie heeft opgeroepen tot nauwlettend toezicht op de situatie in Wit-Rusland door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet. Een ontwerpresolutie van de EU, die op het VN-forum in Genève zal worden besproken, spreekt van een "frauduleuze verkiezing".

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bespreekt de situatie in Wit-Rusland nadat Duitsland om een debat had gevraagd. Volgens Duitsland is er in het Oost-Europese land sprake van een "sterke verslechtering" van de mensenrechten sinds de omstreden verkiezingen van een maand geleden.

Tichanovskaja heeft maandag in Brussel een informele ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen.

