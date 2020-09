Ook Denemarken scherpt reisadvies Nederland aan

donderdag 17 september 2020 , 18:52

KOPENHAGEN (ANP) - Ook Denemarken scherpt vanwege de coronacrisis het reisadvies voor Nederland aan. Alle niet noodzakelijke reizen worden afgeraden, meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. Hetzelfde geldt voor reizen naar Oostenrijk, Zwitserland, Portugal en Hongarije.

Het Deense reisadvies wordt aangepast vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen in de vijf landen. Ook andere EU-landen nemen dergelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder deze week bestempelde Duitsland de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland al tot risicogebied.

België ging eerder op de dag nog een stapje verder. Dat land gaf beide Nederlandse provincies vanaf vrijdagmiddag code rood. Wie na een verblijf van minstens twee dagen vanuit deze provincies naar België reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine.

Wie vanuit een van de getroffen landen terugkeert naar Denemarken, wordt gevraagd om veertien dagen thuis te blijven.

Directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR zegt in een reactie dat de Deense stap begrijpelijk is gezien het aantal stijgende coronabesmettingen in Nederland. Volgens hem is het zomerseizoen qua reizen wel grotendeels voorbij. Oostdam zegt dat het tijd wordt om op Europees niveau te gaan werken bij reisadviezen rond corona en dat er meer testcapaciteit moet komen voor mensen die reizen om zo te voorkomen dat mobiliteit en de economie tot stilstand komen.

