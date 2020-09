EU-hof: geen straf voor vreemdeling met inreisverbod die in Nederland is gebleven

donderdag 17 september 2020 , 18:19

© pixel2013

LUXEMBURG (ANP) - Vreemdelingen met een inreisverbod mogen niet worden gestraft als ze in Nederland zijn gebleven. Dat kan alleen als Nederland ook illegaal verblijf strafbaar stelt, heeft de Europese rechter bepaald.

Wie zich zonder verblijfsvergunning in Nederland ophoudt, is niet strafbaar. Rechtse partijen proberen daar al jaren tevergeefs verandering in te brengen. In de tussentijd vervolgde justitie asielzoekers die een inreisverbod was opgelegd omdat ze zich aan een misdrijf hadden bezondigd, wel als ze nog in Nederland verbleven.

Maar zo kan een inreisverbod niet worden gebruikt, antwoordt het Europese Hof van Justitie op vragen van de Hoge Raad over een Algerijn aan wie het Openbaar Ministerie een celstraf wilde opleggen omdat hij nog in Nederland is. Vreemdelingen die Nederland niet hebben verlaten zijn immers niet 'ingereisd'.

Door het arrest "zal justitie honderden zaken moeten seponeren", schat advocaat Marq Wijngaarden. Hij vermoedt dat het ministerie van Justitie "met spoed op zoek gaat naar een manier om dit te repareren".

Terug naar boven