Rosneft verliest zaak EU-sancties bij Europees Hof

donderdag 17 september 2020 , 12:14

LUXEMBURG (ANP) - De economische sancties tegen de Russische oliesector die de EU in 2014 heeft opgelegd in verband met het conflict rond Oekraïne waren gerechtvaardigd en naar behoren gemotiveerd. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie over de klacht van een aantal dochterbedrijven van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. In juni nog hebben de EU-leiders deze sancties opnieuw met zes maanden verlengd, tot eind januari 2021.

De strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld na de Russische annexatie van de Krim en zijn gekoppeld aan het vredesplan van Minsk, dat niet wordt nageleefd. Vanwege de sancties is de Europese kapitaalmarkt gesloten voor een aantal Russische banken en energie- en defensiebedrijven. Daarnaast gelden beperkingen voor de uitvoer van technologisch gevoelige goederen. Volgens het hof zijn deze sancties "geschikt om druk uit te oefenen op Rusland vanwege zijn rol in die crisis".

Rosneft stapte al eerder naar de Europese rechter over de sancties. In 2018 wees het Gerecht van de Europese Unie de zaak ook af.

In juni werden eveneens aparte sancties tegen Rusland verlengd die de uitvoer van producten van de Krim naar Europa verbiedt. Ook bepaalde investeringen zijn taboe. De EU heeft daarnaast sancties lopen tegen personen en instellingen die betrokken zijn bij de ondermijning van de soevereiniteit van Oekraïne.

