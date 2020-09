Biden: brexitwet kan gevolgen hebben voor handelsdeal

donderdag 17 september 2020 , 9:36

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden waarschuwt het Verenigd Koninkrijk dat zij de vrede in Noord-Ierland moet bewaken in het brexitproces. Anders komt er geen handelsovereenkomst met de Verenigde Staten.

De afgelopen dagen is er onrust in de Britse politiek, omdat premier Boris Johnson een omstreden brexitwet wil doorvoeren. Dat voorstel druist in tegen het verdrag dat de Britten vorig jaar met de EU sloten over hun uittreding. Daarmee schenden de Britten het internationaal recht.

"We kunnen niet toestaan ​​dat het Goedevrijdagakkoord, dat vrede bracht in Noord-Ierland, het slachtoffer wordt van de brexit," zegt Biden in een tweet. "Elke handelsovereenkomst tussen de VS en het VK moet afhangen van het respect voor deze overeenkomst en het voorkomen van het terugkeren van een harde grens. Punt."

Het Goedevrijdagakkoord maakte in 1998 een eind aan het sektarische geweld in Noord-Ierland. Om te voorkomen dat de spanning daar weer toeneemt na het Britse vertrek uit de EU, spraken Brussel en Londen in hun scheidingsakkoord af dat de grens tussen die Britse regio en EU-lidstaat Ierland open zal blijven.

Dat heeft wel tot gevolg dat Noord-Ierland zich aan sommige EU-regels blijft houden die straks niet meer gelden in andere delen van het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering probeert met de nieuwe brexitwet die afspraken eigenhandig aan te passen.

