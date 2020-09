EU-parlement wil meer budget voor hulp bij groene transitie

woensdag 16 september 2020 , 22:31

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de EU de steunpot voor landen verhoogt om de omschakeling naar een klimaatneutrale economie te helpen financieren. De meerderheid stemde tijdens de plenaire zitting in Brussel over de oprichting van het zogeheten Fonds voor Rechtvaardige Transitie voor een verhoging met 14 miljard tot 55 miljard euro. Het fonds is vooral bedoeld voor landen die nu nog grotendeels draaien op verouderde energiebronnen zoals steenkool en is onderdeel van de Green Deal om de EU in 2050 klimaatneutraal te krijgen.

Het fonds zou aanvankelijk 7,5 miljard euro bedragen, maar vanwege de coronacrisis stelde de Europese Commissie in mei voor de pot te verhogen tot 44,1 miljard. Daarvan zou 11,3 miljard uit de EU-begroting moeten komen en 32,8 miljard uit het coronaherstelfonds van 750 miljard euro dat wordt opgericht met op de kapitaalmarkt geleend geld. Het parlement vraagt nu om 25,4 miljard euro uit de begroting. Met het geld zouden ook investeringen worden toegestaan in bijvoorbeeld gasprojecten als ‘transitiebrandstof’ van steenkool.

"Zo creëert het parlement gewoon nieuwe fossiele subsidies", verzucht Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die tegen stemde. Ook organisaties als Climate Action Network (CAN) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn ontstemd.

De EU-leiders kwamen in december overeen dat de transitie naar klimaatneutraliteit niet ten koste mag gaan van kwetsbare landen en burgers. Vooral Polen, Hongarije en Tsjechië zeggen extra geld en technische steun nodig te hebben om de slag naar een groene economie te kunnen maken. De onderhandelingen over de meerjarenbegroting en het herstelfonds tussen het parlement, de commissie en de lidstaten zijn overigens nog gaande.

