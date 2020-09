Britse regering sluit deal met rebellerende Conservatieven

woensdag 16 september 2020 , 20:44

LONDEN (ANP) - De regering van Boris Johnson heeft een dreigende opstand over zijn omstreden brexitwet bij zijn Conservatieve partijgenoten mogelijk de kop in gedrukt. De Britse premier heeft een deal gesloten met de Tory-parlementariërs die van mening zijn dat het Verenigd Koninkrijk het internationaal recht niet mag schenden.

De regering gaat het wetsvoorstel zo aanpassen dat het Lagerhuis erover moet stemmen als een minister de bevoegdheden waarin de wet voorziet wil gebruiken, melden twee Conservatieve parlementariërs in een verklaring.

Het omstreden wetsvoorstel van de regering over intern Brits goederenverkeer druist in tegen het verdrag dat de Britten vorig jaar met de EU sloten over hun uittreding. De EU eist dat het nog deze maand van tafel gaat en ook binnen Johnsons eigen partij is er veel weerstand.

Het Britse Lagerhuis stemde maandag in een eerste stemming voor de wet, maar de verwachting is dat er nog veel wijzigingsvoorstellen komen voor de definitieve goedkeuring. Om zich te verzekeren van de steun van Conservatieve parlementariërs heeft Johnson nu een deal gesloten waarin het parlement een voornamere rol krijgt als de wet wordt ingeroepen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een minister maatregelen neemt om het goederenverkeer naar Noord-Ierland te garanderen, ook als dat in strijd is met het terugtrekkingsverdrag.

Lagerhuislid Bob Neill van de Tory's had een amendement klaarliggen waarin het parlement het laatste woord krijgt over de controversieelste delen van de wet. Hij heeft naar eigen zeggen veel steun onder fractiegenoten voor zijn standpunt dat het schenden van het volkenrecht uit den boze is. De toezegging van de regering maakt de wet democratischer en geven meer juridische zekerheid, aldus Neill en zijn medestander Damian Green.

Johnson zei deze week dat de wet een "vangnet" en "verzekeringspolis" is om de politieke en economische integriteit van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten. De moeizame onderhandelingen daarover zouden tegen half oktober tot resultaat moeten leiden. Johnson herhaalde woensdag nog eens dat hij het "volle vertrouwen" heeft dat beide partijen een 'no deal' eind dit jaar zullen voorkomen.

