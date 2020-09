Von der Leyen: EU-landen moeten tot compromis komen over asielbeleid

woensdag 16 september 2020 , 11:43

© Europese Unie, 2016

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen moeten bereid zijn compromissen te sluiten als het gaat om de aanpak van de migranten- en vluchtelingenstromen in de EU. "Dan kunnen we, zonder onze principes overboord te zetten, een oplossing vinden. De beelden uit kamp Moria tonen pijnlijk aan dat Europa samen moet handelen", zei Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar eerste grote beleidstoespraak in Brussel over het afgebrande vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos.

Het dagelijks EU-bestuur komt volgende week met nieuwe voorstellen voor de hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid. Onderhandelingen daarover zitten al jaren muurvast. In de nieuwe voorstellen staan volgens Von der Leyen een "menswaardiger en fatsoenlijker aanpak" centraal.

In de huidige wetgeving moeten asielzoekers hun asielaanvraag indienen in het EU-land waar ze het eerst binnenkomen. Door de migranten- en vluchtelingenstromen via de Middellandse Zee ligt de migratiedruk door deze regel onevenredig bij de zuidelijke lidstaten. Herverdeling van asielzoekers over de andere lidstaten is nooit van de grond gekomen.

Terug naar boven