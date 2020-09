OESO minder negatief over krimp wereldeconomie

woensdag 16 september 2020 , 11:39

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De wereldeconomie zal dit jaar waarschijnlijk minder sterk krimpen door de coronacrisis dan eerder gedacht, geholpen door de omvangrijke steunmaatregelen van overheden. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op basis van nieuwe voorspellingen.

De organisatie denkt nu dat de wereldeconomie dit jaar met 4,5 procent zal krimpen, terwijl eerder op een neergang van 6 procent werd gerekend. De OESO wijst daarbij met name op sterker dan verwacht economisch herstel in China en de Verenigde Staten. Ook de economie van de eurozone zal naar verwachting minder sterk krimpen dan eerder voorzien. Er wordt nu voor het eurogebied voor 2020 op een economische neergang met 7,9 procent gerekend. Dat was eerder een min van ruim 9 procent.

Volgend jaar zou de wereldeconomie met 5 procent kunnen groeien, aldus de OESO. Daarbij wordt wel aangetekend dat dit cijfer beduidend zwakker kan uitvallen als er weer een sterke opleving van het coronavirus komt met nieuwe lockdownmaatregelen.

Volgens de OESO verloopt het herstel van de crisis de laatste tijd wel wat langzamer dan voorheen en blijft steun van overheden en centrale banken noodzakelijk om de economie vooruit te helpen en het vertrouwen van consumenten en bedrijven te verbeteren.

