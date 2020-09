Europese Commissie waarschuwt tegen toenadering tot Rusland

woensdag 16 september 2020 , 11:32

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP) - Wie toenadering zoekt met Rusland, moet op zijn tellen passen, waarschuwt de Europese Commissie. De vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni "staat niet op zichzelf", maar past in "een patroon", zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

De commissievoorzitter ziet niets in het aanhalen van de banden met de grote buur, zoals bijvoorbeeld de Franse president Emmanuel Macron met regelmaat oppert. Ze wijst op het patroon van nietsontziende agressie tegen tegenstanders van het Kremlin "in Georgië, Oekraïne, Syrië en Salisbury" en pogingen "verkiezingen over de hele wereld te manipuleren. Dit patroon verandert niet. En daar verandert ook geen pijpleiding iets aan", waarschuwde Von der Leyen met een verwijzing naar de gasleiding waaraan Rusland samen met Europese landen werkt.

Om een vuist te kunnen maken op het wereldtoneel moet de Europese Unie wel af van het veto voor lidstaten over buitenlands beleid, zei Von der Leyen in haar eerste Staat van de Unie. Als een aanzienlijke meerderheid van de landen bijvoorbeeld wil optreden tegen Moskou, moet één lidstaat dat niet langer kunnen dwarsbomen. Nu verlamt dat nog vaak het Europese buitenlandbeleid.

