Westen bezorgd over vrouwelijke activisten Saudi-Arabië

dinsdag 15 september 2020 , 13:29

Bron: Source: European Parliament

GENÈVE (ANP/RTR) - Tientallen westerse landen hebben Saudi-Arabië opgeroepen alle politieke gevangenen vrij te laten. Ook maakten die 29 landen, waaronder ook Nederland, in een door Denemarken gepresenteerde verklaring duidelijk zich zorgen te maken over het lot van zeker vijf vrouwelijke activisten.

EU-voorzitter Duitsland bracht in een afzonderlijke verklaring bij de mensenrechtenraad van de VN eveneens de "detentie van verdedigers van vrouwenrechten" in het conservatieve koninkrijk ter sprake. Meerdere vrouwelijke activisten zeggen in gevangenschap te maken hebben gekregen met martelpraktijken en seksueel misbruik. De Saudische autoriteiten spreken die beschuldigingen tegen.

De Duitse ambassadeur Michael Freiherr von Ungern-Sternberg riep ook op tot transparantie bij de vervolging van de verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Die kritische journalist is in 2018 gedood in het Saudische consulaat in de Turkse miljoenenstad Istanbul.

Een Saudische rechtbank heeft deze maand acht verdachten veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de moord. Critici zeggen dat nog veel vragen onbeantwoord zijn gebleven over de moord. Zo stelde de verloofde van de journalist dat nog steeds onbekend is wie opdracht gaf tot de moord en waar het lichaam is gebleven.

