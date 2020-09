dinsdag 15 september 2020 , 10:57

DEN HAAG (PDC) - Tijdens het debat in het Europees Parlement over de rechtsstaat in Polen heeft Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) hard uitgehaald naar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het gebrek aan actie tegen de Poolse rechtsstaatschendingen. In 't Veld stelde dat "het tijd is om te handelen. Het is tijd om te leveren. Ik wil haar niet meer horen zeggen: niemand is perfect. Dit kan zo niet langer."

Het debat, dat plaatsvond op maandag 14 september, ging over een nieuw rapport waarin 'overweldigende bewijzen' van schendingen van de rechtsstaat en de grondrechten in Polen staan beschreven. De focus lag in het bijzonder op de schending van rechten van LHBTI-personen, nu verschillende regio's in Polen zijn uitgeroepen tot LHBTI-vrije zones.

In 2017 startte de Europese Commissie een artikel-7-procedure tegen Polen. Dit kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat Polen het stemrecht in de Raad van Ministers kwijtraakt. De procedure verloopt echter traag. Volgens verschillende leden van het Europees Parlement is de situatie in Polen sinds het begin van deze procedure alleen nog maar slechter geworden en moet er snel actie ondernomen worden.

Bron: Europees Parlement, Twitter

Terug naar boven