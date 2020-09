Duits persbureau: Duitsland wil 1500 vluchtelingen Moria opnemen

dinsdag 15 september 2020 , 10:27

BERLIJN (ANP) - Duitsland wil volgens bronnen van het Duitse persbureau DPA 1500 vluchtelingen toelaten die in het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zaten. Het zou vooral gaan om vrouwen en kinderen. Het voorstel is al met de Griekse regering besproken.

Door de brand in het kamp zijn meer dan 12.000 mensen dakloos geworden. De Griekse autoriteiten maakten dinsdag bekend ongeveer achthonderd mensen te hebben overgeplaatst naar een ander kamp op Lesbos.

Het Duitse plan is opgesteld door bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. Het is nog niet besproken met de sociaaldemocratische coalitiegenoot SPD. SPD-leider Saskia Esken heeft eerder al aangegeven dat de partij wil dat Duitsland meer vluchtelingen van Moria opneemt.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wil in overleg met Athene een afvaardiging naar Moria sturen, om te kijken welke vluchtelingen het meest bescherming nodig hebben. Die mensen zouden dan naar Duitsland kunnen komen.

De brand, die waarschijnlijk is aangestoken, heeft binnen de Europese Unie het debat over de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen weer nieuw leven ingeblazen. Nederland is bereid om honderd vluchtelingen op te nemen. Dit aantal gaat dan wel af van de vijfhonderd die volgend jaar naar ons land mogen komen vanuit andere EU-landen.

