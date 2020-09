EU en China boeken voortgang, maar 'nog veel te doen'

maandag 14 september 2020 , 19:10

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en China boeken vorderingen in de Chinese omgang met Europese bedrijven, nodig voor het handelsakkoord dat de twee economische grootmachten hopen te sluiten. Maar de EU heeft "druk" uitgeoefend om vaart te maken met de grote meningsverschillen over een 'gelijk speelveld' voor het Europese bedrijfsleven die nog niet zijn opgelost, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na de virtuele mini-top van maandag.

Brussel en Peking zijn het bijvoorbeeld eens dat China openheid moet geven over staatssubsidies aan Chinese bedrijven, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar er is meer nodig om Europese ondernemers een eerlijke kans te geven in China. Peking moet hun onder meer gemakkelijker toegang tot de Chinese markt geven en ze moeten met hun duurzaamheidseisen niet meteen op achterstand staan, onderstreept ze. Pas als dat gebeurt kunnen de EU en China er misschien nog dit jaar uitkomen, zoals de bedoeling is.

Over grote meningsverschillen als de harde hand van China in Hongkong, in Tibet en tegen de Oeigoeren, praten Brussel en Peking later dit jaar verder in de Chinese hoofdstad, zei bondskanselier Merkel. EU-president Charles Michel hoopt dat er dan ook een bezoek aan Tibet inzit. EU-diplomaten mogen volgens Merkel de provincie Xinjiang bezoeken om te kijken hoe het met de Oeigoerse minderheid gaat.

De EU maant China ook meer werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering. Brussel, dat zelf in 2050 klimaatneutraal wil zijn, opperde eerder dat China naar 2060 zou kunnen streven. Maar dat moet de EU niet voorschrijven, vindt Merkel.

Duitsland hoopte dit najaar, nu het de EU voorzit, eindelijk een 'investeringsovereenkomst' met China te kunnen sluiten. Daarover wordt al een jaar of zeven moeizaam onderhandeld. Van de geplande topconferentie van alle Europese regeringsleiders met de Chinese president Xi Jinping, die nieuwe vaart had moeten brengen, bleef door de coronamaatregelen niet meer over dan een mini-top op afstand.

Om het coronavirus eronder te krijgen is het belangrijk dat ook China alle medewerking verleent aan het onderzoek naar de bron van het virus, herhaalde EU-president Michel na afloop van de videotop. In het herstel van de wereldeconomie kan de handel tussen China en de EU een mooi aandeel hebben. Maar dan moet die wel eerlijker worden, zei Michel.

