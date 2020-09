Britse premier Johnson verdedigt omstreden brexitwet in parlement

maandag 14 september 2020 , 18:56

Bron: Wikimedia/Jon Curnow

LONDEN (ANP) - Ondanks felle bezwaren van Conservatieve partijgenoten en de EU staat de Britse premier Boris Johnson vierkant achter het omstreden wetsvoorstel dat in strijd is met het verdrag dat de uittreding uit de EU regelt. Hij riep parlementariërs in het Lagerhuis maandag op zich achter de wet te scharen.

Volgens Johnson is de wet een "vangnet" en "verzekeringspolis" om de politieke en economische integriteit van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten.

In de moeizame onderhandelingen daarover dreigt de EU volgens de premier het vervoer van voedingsmiddelen en landbouwproducten naar Noord-Ierland vanuit andere delen van het VK te blokkeren of hoge tarieven daarop te verplichten. "Ze dreigen ons land te doorsnijden met tariefgrenzen." Die "revolver" moet volgens hem van tafel.

De zogeheten Interne Markt Wet is strijdig met het internationaal recht, bevestigde Johnson, maar is volgens hem noodzakelijk om het land te "beschermen" tegen de EU. Ministers kunnen dan maatregelen nemen om het vrije verkeer van goederen van en naar Noord-Ierland te garanderen. De premier zei wel dat het niet zijn wens is dat de wet wordt ingeroepen. Volgens hem kan een goed vrijhandelsakkoord met de EU snel worden gesloten, en dan hoeven de bevoegdheden waarin de wet voorziet niet meer worden ingezet.

Edward Miliband van Labour leverde zware kritiek op het voorstel, onder meer wijzend op de reputatieschade voor het VK. De oppositiepartij zal tegenstemmen, zei hij. Johnsons Conservatieven hebben weliswaar een meerderheid in het Lagerhuis, maar meerdere fractieleden hebben kritiek. Naar verwachting volgt maandag laat in de avond een eerste stemming.

De Britten zijn vanaf 1 januari niet meer gebonden aan EU-wetten. In het uittredingsverdrag blijft de EU zeggenschap houden over handel met Noord-Ierland, mede om te voorkomen dat er controles komen aan de grens met EU-lidstaat Ierland.

