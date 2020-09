Nieuw boek over belang lidmaatschap Europese Raad

maandag 14 september 2020 , 16:47

DEN HAAG (PDC) - Op 15 september verschijnt het boek 'Membership of the European Council in a Constitutional and Historial Perspective' . Dit werk is geschreven door David Nederlof en beschrijft waarom het lidmaatschap van de Europese Raad zo interessant is.

Als belangrijkste politieke instelling van de Europese Unie bepaalt de Europese raad de politieke richting van de EU en neemt zij de belangrijkste besluiten. Doordat de Europese Raad bestaat uit de 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten, hebben deze een dubbelrol: ze zijn regeringsleider van een lidstaat en tegelijkertijd maken zij deel uit van de 'regering' van de EU.

Dit boek analyseert de kracht van de dualiteit die lidmaatschap met zich meebrengt voor de opbouw van gezag binnen de Europese Raad vanuit een constitutioneel en historisch oogpunt.

