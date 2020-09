Blok verwacht dat EU zal overgaan tot sancties tegen Wit-Rusland

maandag 14 september 2020 , 15:55

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gaat er nog steeds van uit dat de 27 lidstaten van de Europese Unie het eens worden over sancties tegen Wit-Rusland. Een zeer beperkt aantal landen ligt dwars. Volgende week moet een besluit vallen.

Het is "extreem moeilijk" om tot sancties te komen, aldus de minister. Naar verluidt ligt onder meer Cyprus dwars. Dat land zou ook stappen willen zien tegen Turkije. Als het aan Blok had gelegen waren er al lang persoonsgerichte sancties tegen Wit-Russische functionarissen ingesteld. "Ik trappel van ongeduld."

In de Tweede Kamer is frustratie over het feit dat het zo lang duurt voor de EU over gaat tot sancties tegen het regime in Minsk. Verscheidene partijen drongen er in een Kamerdebat op aan om met een aantal landen toch over te gaan tot sancties als er in de EU geen akkoord wordt bereikt.

Blok is nog niet zo ver. Hij heeft de indruk dat het niet nodig zal zijn, maar wil het ook niet uitsluiten. Het zou een teken van zwakte zijn en zou voor een precedent kunnen zorgen. Maar het feit dat EU-landen er nog steeds niet uit zijn "is niet goed voor het beeld van de EU als belangrijke speler op buitenlands gebied".

De EU erkent de uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen niet. Ook veroordeelt zij het geweld tegen oppositie en demonstranten en het nog verder muilkorven van de pers. Minister Blok pleit voor bemiddeling door de OVSE in het conflict. De regering in Minsk is er nog niet op ingegaan.

Verder zei Blok dat hij openstaat voor sancties als er een schuldige wordt aangewezen voor de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalni. Er zijn nu ernstige verdenkingen maar er is nog geen bewijs, aldus de bewindsman. Er wordt veelvuldig naar de Russische autoriteiten gewezen als dader.

Navalni ligt in een ziekenhuis in Duitsland. Onderzoek daar en in Frankrijk en Zweden heeft uitgewezen dat de oppositieleider is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat is een chemisch wapen. Navalni werd ziek tijdens een vliegreis richting Moskou na een bezoek aan Siberië. Hij is een van de felste tegenstanders van president Vladimir Poetin.

