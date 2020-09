Brussel wil soepelere omgang met luchtvaartslots verlengen

maandag 14 september 2020 , 15:23

BRUSSEL (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen kunnen waarschijnlijk nog de hele winter rekenen op soepeler EU-regels voor start- en landingsrechten. Daardoor hoeven ze niet bang te zijn dat ze die zogeheten slots verliezen omdat ze er wegens de coronacrisis te weinig gebruik van maken.

De Europese Commissie zag het niet gebruiken van de start- en landingsrechten sinds de de uitbraak van de coronapandemie in maart al door de vingers, maar wil dat nu verlengen tot 27 maart. De luchtvaart staat nog steeds op een laag pitje en dat zal waarschijnlijk voorlopig niet veranderen, denkt EU-commissaris Adina Vălean (Vervoer).

Normaliter vervallen start- en landingsrechten als vliegmaatschappijen die niet voldoende benutten. Zo hoopt Brussel vliegvelden zo goed mogelijk in te zetten en alle maatschappijen een eerlijke kans te geven. Maar als die strenge regels weer gaan gelden, zien luchtvaartmaatschappijen zich misschien gedwongen lege vliegtuigen de lucht in te sturen.

Het is wel zaak dat de maatschappijen rechten teruggeven die ze echt niet nodig hebben, waarschuwt Vălean. Dat gaat nu niet altijd goed en "dat moet verholpen worden". De EU-commissaris is blij met de afspraken die de luchtvaart daarover zelf heeft gemaakt. Voor het eind van het jaar komt ze met een plan om, zodra de luchtvaart weer op gang komt, weer over te gaan naar de normale regels.

