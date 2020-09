Johnson dreigt uit Europees mensenrechtenverdrag te stappen

maandag 14 september 2020 , 13:47

DEN HAAG (PDC) - De Britse premier Boris Johnson acht zich in de toekomst niet meer gebonden aan onderdelen van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. De Britten willen zelf nieuwe wetgeving rond mensenrechten vaststellen.

Hiermee lijkt de Britse regering opnieuw een bom onder de onderhandelingen over een handelsverdrag.tussen het VK en de EU te hebben gelegd. De EU wil juist dat het Verenigd Koninkrijk de gezamenlijk vastgelegde mensenrechten ook in de toekomst waarborgt.

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is ondertekend door de 47 Europese landen die lid zijn van de Raad van Europa. Het staat dus los van de Europese Unie. Tijdens eerdere brexitonderhandelingen had toenmalig premier Theresa May nog beloofd dat het VK niet uit het verdrag zo stappen.

Bron: Telegraaf, Independent, Telegraph

