Zes EU-landen testen samenwerking corona-waarschuwingsapp

maandag 14 september 2020 , 15:24

BRUSSEL (ANP) - Zes EU-landen gaan proefdraaien met een manier om hun corona-apps te laten samenwerken. Duitsers, Italianen, Denen, Tsjechen, Ieren en Letten die in een van de vijf andere landen verblijven, moeten daardoor toch kunnen melden dat ze besmet zijn of een waarschuwing ontvangen als ze zelf gevaar hebben gelopen. Als de test goed verloopt, moet het schakelpunt volgende maand helemaal in bedrijf zijn.

Veel EU-landen, die zich schrap zetten voor de opleving van de pandemie nu het najaar intreedt, hechten veel waarde aan de apps. Die moeten helpen het virus op de voet te kunnen volgen en vervolgens de kop in te drukken.

Vrijwel ieder land koos tot dusver voor een eigen opsporings- en waarschuwingsapp, al zijn ze vaak wel op dezelfde leest geschoeid. De Europese Commissie heeft nu een verbindingsplatform opgezet dat ervoor moet zorgen dat de apps ook over de grens soepel moeten blijven werken. De zes landen gaan vanaf deze week testen of hun apps onderling meldingen kunnen uitwisselen.

Als de proef slaagt en het schakelpunt in oktober breder kan worden ingezet, blijft het niet bij deze zes landen, zegt de commissie. Nederland heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid ook "zeker de bedoeling om aan te sluiten bij de andere landen". Maar dat kan pas zodra de CoronaMelder-app landelijk in de lucht is. Nederland treft al voorbereidingen, aldus het departement.

