DEN HAAG (PDC) - In zijn woonplaats Ridderkerk is vorige week oud-Europarlementariër Leen van der waal overleden. Van der Waal zat in het Europees Parlement voor SGP, GPV en RPF. Hij was de eerste uit de kleine christelijke partijen die in Brussel en Straatsburg een zetel innam.

Hij zag het als zijn taak „Europa aan te spreken op het behoud van de christelijke wortels van haar cultuur.” Van der Waal keerde zich tegen verregaande Europese eenwording en pleitte voor een Europa van samenwerkende nationale staten.

Vooral voor de binnenscheepvaart heeft Van der Waal in zijn dertien jaar in Brussel en Straatsburg veel betekend.

