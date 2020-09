Brits parlement debatteert over omstreden 'brexitwet'

maandag 14 september 2020 , 3:30

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement gaat maandag aan de slag met de behandeling van de omstreden nieuwe brexitwet. De regering komt in dat wetsvoorstel terug op afspraken die het vorig jaar maakte met de EU. Brussel heeft geëist dat delen van het wetsvoorstel van tafel gaan en ook binnen de partij van de Britse premier Boris Johnson klinkt gemor.

De wet heet Internal Market Bill (Interne Markt Wet) en is bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk in goede banen te leiden. De regering zegt dat de wetgeving nodig is omdat belangrijke zaken die nu nog in Brussel worden geregeld, begin volgend jaar de verantwoordelijkheid zijn van de autoriteiten in bijvoorbeeld Schotland en Wales. Londen zit niet te wachten op een scenario waarin zij los van elkaar regels gaan maken die de binnenlandse handel verstoren, bijvoorbeeld doordat producten op sommige plaatsen aan strengere eisen moeten voldoen dan in andere delen van het land.

De regering wil ook garanderen dat bedrijven in Noord-Ierland zonder beperkingen handel kunnen blijven drijven met andere delen van het Verenigd Koninkrijk. In die overzeese regio blijven ondanks de brexit sommige Europese regels van kracht. Daardoor kan de grens met EU-lidstaat Ierland open blijven. Dat heeft tot gevolg dat straks wel extra controles nodig zijn op goederen die uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden gebracht en dat ligt gevoelig.

Londen en Brussel spraken vorig jaar af in hun scheidingsverdrag dat ze via een gezamenlijk comité gaan overleggen over de details van dat Noord-Ierse handelsregime, maar dat orgaan wordt via de nieuwe brexitwet deels op een zijspoor gezet. Britse ministers krijgen de bevoegdheid om zelf bepaalde besluiten te nemen met betrekking tot staatssteun en de handel met Noord-Ierland. Zo kunnen ze Noord-Ierse bedrijven vrijstellen van het invullen van exportverklaringen voor producten die naar andere Britse gebieden worden gestuurd.

Het omstreden wetsvoorstel kan de komende tijd nog wel worden aangepast in het parlement. Het debat in het Lagerhuis, waar de Conservatieve Partij van Johnson een ruime meerderheid heeft, begint naar verwachting rond 16.30 uur (Nederlandse tijd). Het voorstel wordt maandag nog niet definitief goedgekeurd. De behandeling neemt meerdere dagen in beslag. Daarna gaat ook het Hogerhuis, het House of Lords, er nog mee aan de slag. Ook daar kan de regering tegengas verwachten. Critici klagen dat Johnson internationale afspraken schendt en daarmee de reputatie van het land te grabbel gooit.

