Griekenland versterkt defensie wegens geschil met Turkije

zaterdag 12 september 2020 , 20:41

Bron: © Maaike Jongema

THESSALONIKI (ANP/DPA) - Griekenland gaat wegens de toegenomen spanning met Turkije fors investeren in zijn defensieprogramma. "Er komt een nationaal schild", kondigde premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag aan tijdens een toespraak in Thessaloniki die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Hij benadrukte echter dat Athene bereid is tot een vreedzame oplossing van het conflict over het zoeken naar gas en olie in het oosten van de Middellandse Zee.

Mitsotakis vertelde dat de Griekse regering van plan is achttien Franse gevechtsvliegtuigen te kopen, van het voor verschillende doeleinden inzetbare type Rafale. De vloot zal worden uitgebreid met vier nieuwe fregatten. Vier andere marineschepen van Duitse makelij worden gerenoveerd. Verder wordt het arsenaal aan luchtdoelraketten, torpedo's en andere schietbenodigdheden uitgebreid. Ook worden de komende vijf jaar 15.000 nieuwe beroepsmilitairen geworven en opgeleid.

Al weken is tussen beide NAVO-landen een strijd gaande over de gaswinning op zee. Athene verwijt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan illegaal in de wateren rond Griekse eilanden naar gasvelden te zoeken. Ankara wijst die verdachtmaking van de hand en zegt dat de plaatsen waar proefboringen worden gedaan bij het Turks continentaal plat horen. Griekenland en het eveneens betrokken Cyprus weten zich gesteund door belangrijke EU-partners.

Terug naar boven